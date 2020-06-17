Власти рассказали об итогах кадастровой оценки смоленских земель

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:16:37+03:00

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В Смоленской области провели кадастровую оценку земель. Общая площадь составила 5 млн гектаров. Из них 45% приходятся на земли сельхозназначения, 40% - лесного фонда.

По словам заместителя Губернатора – начальника Департамента имущественных и земельных отношений Алексея Гусева, 72 тысячи составляет общая площадь земель промышленности, из них 5% (3,6 тыс. га) приобретены в частную собственность, 95% (68,4 тыс. га) находятся в государственной и муниципальной.

Самая высокая стоимость земель зафиксирована в Вяземском, Ярцевском, Сафоновском, Гагаринском районах. Высокий ценник связан с их выгодным расположением вблизи крупной транспортной магистрали – федеральной трассы М1 «Беларусь».

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ИСТОЧНИК KP.RU