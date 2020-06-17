2020-06-17T12:16:37+03:00
Общество

Власти рассказали об итогах кадастровой оценки смоленских земель

Площадь территорий составляет почти 5 млн га
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Власти рассказали об итогах кадастровой оценки смоленских земель. Фото: pixabay.com.Власти рассказали об итогах кадастровой оценки смоленских земель. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Смоленской области провели кадастровую оценку земель. Общая площадь составила 5 млн гектаров. Из них 45% приходятся на земли сельхозназначения, 40% - лесного фонда.

По словам заместителя Губернатора – начальника Департамента имущественных и земельных отношений Алексея Гусева, 72 тысячи составляет общая площадь земель промышленности, из них 5% (3,6 тыс. га) приобретены в частную собственность, 95% (68,4 тыс. га) находятся в государственной и муниципальной.

Самая высокая стоимость земель зафиксирована в Вяземском, Ярцевском, Сафоновском, Гагаринском районах. Высокий ценник связан с их выгодным расположением вблизи крупной транспортной магистрали – федеральной трассы М1 «Беларусь».

Читай также:

В Смоленске пройдет конкурс «100 лучших товаров России». Товары и услуги предприятий будут представлены в 7 номинациях (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подрядчик сэкономил на ремонте спортивной площадки школы в Смоленске
Власти рассказали об итогах кадастровой оценки смоленских земель
4 человека скончались за сутки от коронавируса в Смоленской области
В Смоленске ограничат движение транспорта около путепровода
В Смоленске бизнес поддержат кредитами под 0%
Под Смоленском начались поиски 35-летнего мужчины
В Смоленске сбили 6-летнего ребенка
Движение транспорта частично ограничат в центре Смоленска
В Смоленске об отключении энергии будут сообщать по Viber
В Смоленске пройдет конкурс «100 лучших товаров России»
Смоленские парки начали обрабатывать от клещей
Обновлена карта распространения коронавируса в Смоленской области
В Смоленске грузовик провалился под землю
Смоленск вошёл в ТОП-20 по качеству жизни
Число заболевших коронавирусом в Смоленской области выросло до 3927
В Смоленске на 4 улицах частично ограничат движение
Роспотребнадзор рассказал, как смолянам выбрать хорошее мороженое
В Смоленске таксист ударил пассажира
В Смоленске автоледи стала фигурантом уголовного дела из-за ДТП
В Смоленской области построят вторую очередь кролиководческой фермы
Режим повышенной готовности в Смоленской области продлили на неделю
Смолянам предлагают приютить инвалидов и сирот за специальную выплату
В Смоленской области ищут 35-летнего мужчину в сапогах
Локомотивные бригады электричек проходят дополнительные инструктажи из-за активизации зацеперов
В Смоленской области более 17 тысяч детей отдохнут в летних лагерях
Сотрудники вяземской инспекции рекомендуют подавать заявление на субсидию через личный кабинет
Еще два человека в Смоленской области погибли от коронавируса
В Смоленске мотоциклист погиб после столкновения с поездом
В Смоленске снесут два торговых объекта