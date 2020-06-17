Подрядчик сэкономил на ремонте спортивной площадки школы в Смоленске

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:14:37+03:00

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Подрядчик сэкономил на ремонте спортивной площадки 22-й школы. Прокуратура в ходе проверки обнаружила нарушения. В частности, покрытие поля было китайским, несмотря на то, что в контракте было четко приписано, что приоритет отдается отечественным материалам.

Таким образом, стоимость работ была завышена на полмиллиона рублей, сообщил официальный представитель областной прокуратуры Александр Боровиков.

Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.

Подрядчик вернул в муниципальный бюджет незаконно полученные деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU