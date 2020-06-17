2020-06-17T14:14:37+03:00
Общество

Подрядчик сэкономил на ремонте спортивной площадки школы в Смоленске

Отечественное покрытие футбольного поля заменили китайским
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Подрядчик сэкономил на ремонте спортивной площадки 22-й школы. Фото: pixabay.com.Подрядчик сэкономил на ремонте спортивной площадки 22-й школы. Фото: pixabay.com.
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Подрядчик сэкономил на ремонте спортивной площадки 22-й школы. Прокуратура в ходе проверки обнаружила нарушения. В частности, покрытие поля было китайским, несмотря на то, что в контракте было четко приписано, что приоритет отдается отечественным материалам.

Таким образом, стоимость работ была завышена на полмиллиона рублей, сообщил официальный представитель областной прокуратуры Александр Боровиков.

Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.

Подрядчик вернул в муниципальный бюджет незаконно полученные деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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