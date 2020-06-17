Ремонт более 170 километров ЛЭП запланирован на МЖД в 2020 году
В 2020 году по инвестиционной программе ОАО «РЖД» на Московской железной дороге планируется провести ремонт более 170 километров линий электропередачи и пяти тяговых подстанций, обеспечивающих передачу электроэнергии в контактную сеть магистрали, сообщает пресс-служба компании.
Так, на подстанции Вязьма Смоленского региона МЖД будут массово заменены короткозамыкатели, высоковольтные выключатели на современные аналоги.
В ходе ремонта ЛЭП предполагается провести замену опор, проводов, изоляции и другой энергетической инфраструктуры. Обновление устройств электроснабжения направлено на обеспечение надежности и безопасности перевозочного процесса.
ИСТОЧНИК KP.RU