17 Июнь 2020 2020-06-17T15:29:24+03:00

Ремонт более 170 километров ЛЭП запланирован на МЖД в 2020 году. Фото: пресс-служба МЖД.

На подстанции Вязьма Смоленского региона МЖД будут массово заменены короткозамыкатели, высоковольтные выключатели на современные аналоги

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В 2020 году по инвестиционной программе ОАО «РЖД» на Московской железной дороге планируется провести ремонт более 170 километров линий электропередачи и пяти тяговых подстанций, обеспечивающих передачу электроэнергии в контактную сеть магистрали, сообщает пресс-служба компании.

Так, на подстанции Вязьма Смоленского региона МЖД будут массово заменены короткозамыкатели, высоковольтные выключатели на современные аналоги.

В ходе ремонта ЛЭП предполагается провести замену опор, проводов, изоляции и другой энергетической инфраструктуры. Обновление устройств электроснабжения направлено на обеспечение надежности и безопасности перевозочного процесса.

ИСТОЧНИК KP.RU