2020-06-17T15:29:24+03:00
Общество

Ремонт более 170 километров ЛЭП запланирован на МЖД в 2020 году

На подстанции Вязьма Смоленского региона МЖД будут массово заменены короткозамыкатели, высоковольтные выключатели на современные аналоги
Поделиться:
Ремонт более 170 километров ЛЭП запланирован на МЖД в 2020 году. Фото: пресс-служба МЖД.Ремонт более 170 километров ЛЭП запланирован на МЖД в 2020 году. Фото: пресс-служба МЖД.
Изменить размер текста:

В 2020 году по инвестиционной программе ОАО «РЖД» на Московской железной дороге планируется провести ремонт более 170 километров линий электропередачи и пяти тяговых подстанций, обеспечивающих передачу электроэнергии в контактную сеть магистрали, сообщает пресс-служба компании.

Так, на подстанции Вязьма Смоленского региона МЖД будут массово заменены короткозамыкатели, высоковольтные выключатели на современные аналоги.

В ходе ремонта ЛЭП предполагается провести замену опор, проводов, изоляции и другой энергетической инфраструктуры. Обновление устройств электроснабжения направлено на обеспечение надежности и безопасности перевозочного процесса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24