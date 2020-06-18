В Смоленске ограничат движение транспорта около Беляевского моста
Автомобилистам придется искать пути объезда 10 дней
В Смоленске ограничат движение транспорта около Беляевского путепровода. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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С 18 июня в Смоленске ограничат движение транспорта около Беляевского путепровода, сообщает городская администрация. Временные дорожные знаки появятся около дома №33 по улице Фрунзе.
Ограничения продлятся до 28 июня.
Ранее автомобилистов предупредили о том, что теперь сложно подъехать к Крестовоздвиженскому мосту со стороны улицы Ново-Московская.
ИСТОЧНИК KP.RU