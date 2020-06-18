Число заболевших коронавирусом превысило отметку в 4 тысячи
Оперштаб привел данные по числу заболевших коронавирусом в Смоленской области. На 18 июня Covid-19 диагностирован у 4051 человека. За сутки коронавирус выявлен еще у 63 жителей региона.
Также еще один человек погиб. Теперь летальных исходов в регионе 57. А 1667 пациентов смогли побороть вирус.
Ранее «КП» писала о продлении режима самоизоляции в регионе. Если болеть станут меньше, область начнет снимать ограничительные меры с 23 июня.
Между тем, бизнес планируют поддержать кредитами под 0%. Средства можно будет потратить на компенсацию издержек – налогов, выплату зарплаты сотрудникам, погашение аренды
ИСТОЧНИК KP.RU