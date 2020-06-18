2020-06-18T10:52:20+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом превысило отметку в 4 тысячи

57 человек погибли
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Число заболевших коронавирусом превысило отметку в 4 тысячи. Фото: pixabay.com.Число заболевших коронавирусом превысило отметку в 4 тысячи. Фото: pixabay.com.
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Оперштаб привел данные по числу заболевших коронавирусом в Смоленской области. На 18 июня Covid-19 диагностирован у 4051 человека. За сутки коронавирус выявлен еще у 63 жителей региона.

Также еще один человек погиб. Теперь летальных исходов в регионе 57. А 1667 пациентов смогли побороть вирус.

Ранее «КП» писала о продлении режима самоизоляции в регионе. Если болеть станут меньше, область начнет снимать ограничительные меры с 23 июня.

Между тем, бизнес планируют поддержать кредитами под 0%. Средства можно будет потратить на компенсацию издержек – налогов, выплату зарплаты сотрудникам, погашение аренды

ИСТОЧНИК KP.RU

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