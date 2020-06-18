В Смоленской области пропала 15-летняя девочка
В Смоленской области пропала 15-летняя девочка. По факту исчезновения ребенка региональный СКР начал доследственную проверку.
Сообщается, что ребенок родом из Ельни. Утром 15 июня она уехала из города, и, предположительно, потом уехала из страны.
- Предположительно девочка-подросток может находиться в городе Набережные Челны Республики Татарстан. Туда она могла отправиться вместе со своим другом из Молдовы, - сообщили в СУ СК России по Смоленской области.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в Гагарине пропал 46-летний мужчина.
ИСТОЧНИК KP.RU