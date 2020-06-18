18 Июнь 2020 2020-06-18T11:03:42+03:00

Ребенок могла уехать со своим другом из Молдовы в Татарстан

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В Смоленской области пропала 15-летняя девочка. По факту исчезновения ребенка региональный СКР начал доследственную проверку.

Сообщается, что ребенок родом из Ельни. Утром 15 июня она уехала из города, и, предположительно, потом уехала из страны.

- Предположительно девочка-подросток может находиться в городе Набережные Челны Республики Татарстан. Туда она могла отправиться вместе со своим другом из Молдовы, - сообщили в СУ СК России по Смоленской области.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Гагарине пропал 46-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU