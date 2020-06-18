В Смоленской области произошло 77 ДТП с дикими животными

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:47:22+03:00

В Смоленской области с начала года произошло 77 ДТП с дикими животными. Фото: департамент по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания.

Изменить размер текста: A A

В Смоленской области с начала года произошло 77 ДТП с дикими животными. Чаще всего на дорогу выходят лоси, однако в минувшие выходные под колеса «Москвича» выскочили сразу три кабана.

Сотрудники департамента по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания предупреждают автомобилистов об участившихся случаях выхода животных и просят внимательно следить за дорожной обстановкой.

- Животные выходят на дорогу, так как у лосей в это время происходит отел. В этот период самки отгоняют от себя прошлогодних телят, которые, не имея навыков самостоятельной жизни, хаотично мигрируют, перемещаются вблизи автомобильных дорог, заходят в населенные пункты, - сообщили специалисты департамента, отметив, что ежегодно на дорогах области гибнет, в среднем, около 150 парнокопытных.

Ранее в области выявили три факта незаконной охоты. Одному из подстреленных животных чудом удалось выжить.

ИСТОЧНИК KP.RU