18 Июнь 2020 2020-06-18T17:37:22+03:00

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В Смоленске закрыли незаконное игорное заведение на улице 25 Сентября. Полицейская облава прошла несколько дней назад. Правоохранители сначала пытались по звонку войти в заведение, но им никто не открыл. Проникнуть внутрь удалось с помощью спецтехники. Полицейским удалось изъять 25 игровых автоматов, 30 компьютерных дисков и документацию. - Задержаны 6 человек - администраторы и владельцы заведения. Прошло шесть обысков, - сообщили в СУ СК России по Смоленской области. По информации полицейских, клуб работал с января 2020 года. Расследование уголовного дела продолжается. Ранее в регионе был отмечен рост преступности.

ИСТОЧНИК KP.RU