2020-06-19T08:49:18+03:00
Общество

В Смоленске показали проект благоустройства сквера им. Гагарина

В сквере появится много пешеходных дорожек, клумб, а освещение подарит ощущение космоса вокруг
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске показали проект благоустройства проспекта Гагарина. Фото: администрация г. Смоленска.В Смоленске показали проект благоустройства проспекта Гагарина. Фото: администрация г. Смоленска.
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В Смоленске показали проект благоустройства сквера имени Юрия Гагарина. Согласно задумке дизайнеров, в сквере появится много лавочек, пешеходных дорожек, клумб, а освещение подарит ощущение космоса вокруг. В центре общественной территории планируют установить арт-объект – из огромных букв установить легендарное слово «Поехали!». Напомним, его Юрий Гагарин произнес во время старта первого пилотируемого космического корабля «Восток».

Кроме того, благоустроены будет и парковая зона напротив (в районе жилого дома 12в «Хасан» по одноименному проспекту). Вместе появится единый комплекс.

Ранее обновленный сквер показывали на бумаге.

Видео: администрация г. Смоленска.

В Смоленске показали проект благоустройства проспекта Гагарина.В сквере появится много лавочек, пешеходных дорожек, клумб, а освещение подарит ощущение космоса вокруг.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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