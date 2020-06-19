В Смоленске показали проект благоустройства сквера им. Гагарина
В Смоленске показали проект благоустройства сквера имени Юрия Гагарина. Согласно задумке дизайнеров, в сквере появится много лавочек, пешеходных дорожек, клумб, а освещение подарит ощущение космоса вокруг. В центре общественной территории планируют установить арт-объект – из огромных букв установить легендарное слово «Поехали!». Напомним, его Юрий Гагарин произнес во время старта первого пилотируемого космического корабля «Восток».
Кроме того, благоустроены будет и парковая зона напротив (в районе жилого дома 12в «Хасан» по одноименному проспекту). Вместе появится единый комплекс.
Ранее обновленный сквер показывали на бумаге.
Видео: администрация г. Смоленска.
В Смоленске показали проект благоустройства проспекта Гагарина.В сквере появится много лавочек, пешеходных дорожек, клумб, а освещение подарит ощущение космоса вокруг.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU