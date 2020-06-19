Число патрулей на улицах увеличили в 1,5 раза в Смоленской области
Каждые сутки на дежурство выходят 350 полицейских и около 95 представителей Росгвардии
Число патрулей на улицах увеличили в 1,5 раза в Смоленской области. Фото: pixabay.com.
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Число патрулей на улицах увеличили в 1,5 раза в Смоленской области, сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Смоленской области Дмитрий Близученко. Это одна из мер, предпринятых для снижения выросшего уровня преступности в регионе.
Таким образом, ежедневно на улицах дежурят более 350 сотрудников полиции и около 95 представителей Росгвардии.
Ранее полицейские накрыли подпольное игорное заведение. Клуб полгода работал у всех на виду. Задержаны работники заведения и его создатели.
ИСТОЧНИК KP.RU