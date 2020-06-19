19 Июнь 2020 2020-06-19T09:33:13+03:00

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В 2020 году на территории Смоленского региона МЖД запланировано провести текущий ремонт 44 и капитальный ремонт одного железнодорожного переезда, включая асфальтировку участков автодорог в зоне ответственности ОАО «РЖД». Ремонтные работы уже проведены на 11 переездах. В 2019 году в Смоленском регионе было отремонтировано 28 железнодорожных переездов, сообщает пресс-служба МЖД.

В Смоленской области отремонтировали 11 переездов. Фото: пресс-служба МЖД.

Наряду с техническим обслуживанием и модернизацией инфраструктуры проводятся информационные кампании. Так, в Международный день привлечения внимания к переездам, который в этом году отмечался 11 июня, смоленские железнодорожники вместе с сотрудниками ГИБДД провели 39 рейдов на переездах, раздали водителям свыше 900 памяток по правилам проезда через переезды. Специалисты МЖД посетили 13 автотранспортных предприятий и напомнили водителям о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Именно выполнение этого условия позволит снизить количество ДТП.

С начала 2020 года на железнодорожных переездах в Смоленском регионе МЖД произошло одно дорожно-транспортное происшествие и один случай несанкционированного вмешательства в работу железнодорожного транспорта. Количество ДТП осталось на уровне прошлого года. Все происшествия произошли из-за нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении путей. Так, 15 мая на переезде 88 км перегона Баскаковка - Занозная, оборудованном светозвуковой сигнализацией, водитель грузового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на пути и совершил столкновение по касательной с приближающимся рельсовым автобусом «Вязьма – Фаянсовая». Никто не пострадал, однако сложившаяся ситуация вызывает тревогу у железнодорожников, так как автомобилисты рискуют не только собственным здоровьем и жизнью, но и создают угрозу безопасности для локомотивных бригад и пассажиров поездов.

ИСТОЧНИК KP.RU