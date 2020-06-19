Парад Победы проведут без ветеранов в Смоленске
Губернатор Алексей Островский рассказал о том, как пройдет парад Победы в Смоленске. В торжестве, которое состоится 24 июня, примут участие только военнослужащие. Такое решение принято в связи со сложной эпидемобстановкой в регионе.
- Мы не имеем морального права не проводить столь значимое общественно-политическое мероприятие в дань уважения, в первую очередь, к ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, малолетним узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, - всем, кто на фронте и в тылу ковал Великую Победу, - сказал Алексей Островский.
Также глава региона отметил, что торжество пройдет со строгим соблюдением ограничительных мер.
Ранее Оперативный штаб рассказал о текущей обстановке по коронавирусу в регионе. Заболели более 4-х тысяч человек, около сотни находятся в больницах.
ИСТОЧНИК KP.RU