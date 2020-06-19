2020-06-19T11:32:42+03:00
Общество

Парад Победы проведут без ветеранов в Смоленске

В торжестве примут участие только военнослужащие
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Парад Победы проведут без ветеранов в Смоленске. Фото: из архива администрации Смоленской области.Парад Победы проведут без ветеранов в Смоленске. Фото: из архива администрации Смоленской области.
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Губернатор Алексей Островский рассказал о том, как пройдет парад Победы в Смоленске. В торжестве, которое состоится 24 июня, примут участие только военнослужащие. Такое решение принято в связи со сложной эпидемобстановкой в регионе.

- Мы не имеем морального права не проводить столь значимое общественно-политическое мероприятие в дань уважения, в первую очередь, к ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, малолетним узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, - всем, кто на фронте и в тылу ковал Великую Победу, - сказал Алексей Островский.

Также глава региона отметил, что торжество пройдет со строгим соблюдением ограничительных мер.

Ранее Оперативный штаб рассказал о текущей обстановке по коронавирусу в регионе. Заболели более 4-х тысяч человек, около сотни находятся в больницах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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