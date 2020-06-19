19 Июнь 2020 2020-06-19T13:32:29+03:00

Акция пройдет онлайн в ночь с 21 по 22 июня

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В Смоленске зажгут «Свечу памяти», сообщает администрация региона. Патриотическая акция пройдет онлайн в ночь с 21 по 22 июня в социальных сетях.

- Каждый житель России сможет зажечь свою "Свечу памяти" на сайте деньпамяти.рф и посмотреть, сколько свечей было зажжено по всей стране. Каждая зажженная свеча - это один рубль на медицинскую помощь ветеранам нашей Родины, - отметили сотрудники организации.

Кроме того, 21 июня в 21.00 "Волонтеры Победы" выложат из свечей символы войны в Городах-героях. Изображение будет связано с вкладом региона в Победу или обращено к тому символу, который чтят местные жители, как символ воинского подвига в своем Городе-герое.

Ранее руководство региона рассказало, как пройдет Парад Победы в Смоленск. Торжество запланировано на 24 июня и участие в нем примут только военнослужащие.

ИСТОЧНИК KP.RU