В Смоленске УК скрыла от налоговой более 66 млн рублей
Ложные сведения вносились в декларации почти два года
В Смоленске УК скрыла от налоговой более 66 млн рублей. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске УК скрыла от налоговой более 66 млн рублей, сообщает СКР России по региону. Ложные сведения вносились в декларации почти два года – с апреля 2013 по март 2015 года.
В настоящее время следователи изучают отчетность и выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее стало известно, что смоленский бизнес планируют поддержать кредитами под 0 процентов. Средства можно будет потратить на оплату аренды, зарплату сотрудников и др.
ИСТОЧНИК KP.RU