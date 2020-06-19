2020-06-19T13:41:58+03:00
Происшествия

В Смоленске УК скрыла от налоговой более 66 млн рублей

Ложные сведения вносились в декларации почти два года
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске УК скрыла от налоговой более 66 млн рублей. Фото: pixabay.com.В Смоленске УК скрыла от налоговой более 66 млн рублей. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске УК скрыла от налоговой более 66 млн рублей, сообщает СКР России по региону. Ложные сведения вносились в декларации почти два года – с апреля 2013 по март 2015 года.

В настоящее время следователи изучают отчетность и выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что смоленский бизнес планируют поддержать кредитами под 0 процентов. Средства можно будет потратить на оплату аренды, зарплату сотрудников и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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