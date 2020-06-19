2020-06-19T14:28:07+03:00
Общество

На улице П. Алексеева в Смоленске начали укладывать асфальт

Дорожные службы отчитались о ходе ремонта
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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На улице П. Алексеева в Смоленске начали укладывать асфальт. Фото: администрация г. Смоленска.На улице П. Алексеева в Смоленске начали укладывать асфальт. Фото: администрация г. Смоленска.
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На улице П. Алексеева в Смоленске начали укладывать асфальт, сообщает городская администрация. Специалисты «Дормостроя» уже «закатали» одну сторону дороги.

Также другие бригады дорожников выполнили ямочный ремонт на улице Академика Петрова, Колхозной, Шевченко от дома №97 до №101. И провели профилирование с добавлением асфальтобетонной крошки у дома №14 по улиц Приднепровская и №40 по Нахимова.

Ранее "КП" сообщал об изменении маршрута движения автобусов из-за ремонта Мало-Краснофлотской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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