Автобус № 8 в Смоленске временно изменит маршрут
Коррективы в схеме движения произойдут из-за ремонта улицы Мало-Краснофлотской
Автобус № 8 в Смоленске временно изменит маршрут. Фото: администрация г. Смоленска.
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Автобус № 8 в Смоленске временно изменит маршрут, сообщает МУП «Автоколонна – 1308». Коррективы в схеме движения произойдут из-за ремонта улицы Мало-Краснофлотской.
Транспорт пойдет по новому маршруту - по Большой Краснофлотской - с 19 июня. Новая схема будет актуальна до тех пор, пока не закончатся дорожные работы.
Ранее в Смоленске временно ограничили движение машин на подъезде в Беляевскому путепроводу и к Крестовоздвиженскому со стороны улицы Ново-Московская.
ИСТОЧНИК KP.RU