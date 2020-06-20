2020-06-20T11:08:12+03:00
Общество

Коронавирус нашли у 53 новых пациентов в Смоленской области

За сутки выздоровели еще 76 человек
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Коронавирус нашли у 53 новых пациентов в Смоленской области. Фото: pixabay.com.Коронавирус нашли у 53 новых пациентов в Смоленской области. Фото: pixabay.com.
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Оперативный штаб представил новые данные по числу заболевших коронавирусом за сутки. На 20 июня Covid-19 диагностирован у 53 новых пациентов, один скончался. Таким образом, общее число заболевших выросло до 4163, а летальных исходов – до 59.

В тоже время за сутки выздоровели еще 76 человек. Теперь в рядах переболевших 1820 жителей региона.

Ранее губернатор Смоленской области подписал Указ о частичном снятии ограничений в регионе. «КП» рассказала, что можно, а что нельзя делать с 19 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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