В Смоленске приют «Верность» просит приносить змей
Сотрудники приюта Верность просят смолян приносить им змей. Свое сообщение защитники животных опубликовали в своей официальной группе ВКонтакте.
Дело в том, что ранее в приют попала редкая птица – змееяд. Новый питомец выхожен и голоден.
- Вся беда в том, что птичка хищник и кушает змей. В связи с этим нам срочно требуются змеи- живые или мертвые, но не испорченные, подойдут и те, которые попали под машину. Без привычного рациона птице не выжить, - написали защитники животных.
Связаться с владельцем салона можно по телефону - +7(905)1602691.
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ИСТОЧНИК KP.RU