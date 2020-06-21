В Смоленске приют «Верность» просит приносить змей

21 Июнь 2020 2020-06-21T09:32:07+03:00

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Сотрудники приюта Верность просят смолян приносить им змей. Свое сообщение защитники животных опубликовали в своей официальной группе ВКонтакте.

Дело в том, что ранее в приют попала редкая птица – змееяд. Новый питомец выхожен и голоден.

- Вся беда в том, что птичка хищник и кушает змей. В связи с этим нам срочно требуются змеи- живые или мертвые, но не испорченные, подойдут и те, которые попали под машину. Без привычного рациона птице не выжить, - написали защитники животных.

Связаться с владельцем салона можно по телефону - +7(905)1602691.

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ИСТОЧНИК KP.RU