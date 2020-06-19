19 Июнь 2020 2020-06-19T17:00:24+03:00

Прежняя переправа стала пришла в негодность и представляла опасность для пешеходов

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На экотропе в Смоленском Поозерье появился новый мост Любви. Новая переправа заменила старую, построенную в 2003 году. Мост пришел в негодность и представлял опасность для пешеходов.

- Переправа получила такое название из-за того, что на нее часто приходят влюбленные, чтобы полюбоваться окружающей природой, - сообщили сотрудники нацпарка.

На строительство моста Поозерье потратило около 120 тысяч внебюджетных рублей, которые были заработаны парком за счет продажи билетов на его посещение, пользование турстоянками и др.

Ранее "КП" сообщал о переезде клумб "Девчата" и возможном появлении арт-объекта после обновления сквера имени Юрия Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU