Президент РФ наградил 22 смоленских медика за борьбу с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин наградил 22 смоленских медика за борьбу с коронавирусом. Списки награжденных опубликованы на сайте Кремля. 10 человек получили орден Пирогова, 12 – медаль Луки Крымского. Среди награжденных – врачи, заведующие отделениями, медсестры, фельдшер и санитарки.
Президент РФ наградил 22 смоленских медика за борьбу с коронавирусом. Фото: скриншот static.kremlin.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU