2020-06-22T08:14:17+03:00
Общество

Президент РФ наградил 22 смоленских медика за борьбу с коронавирусом

10 человек получили орден Пирогова, 12 – медаль Луки Крымского
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Президент РФ наградил 22 смоленских медика за борьбу с коронавирусом. Фото: из архива администрации Смоленской области.Президент РФ наградил 22 смоленских медика за борьбу с коронавирусом. Фото: из архива администрации Смоленской области.
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Президент РФ Владимир Путин наградил 22 смоленских медика за борьбу с коронавирусом. Списки награжденных опубликованы на сайте Кремля. 10 человек получили орден Пирогова, 12 – медаль Луки Крымского. Среди награжденных – врачи, заведующие отделениями, медсестры, фельдшер и санитарки.

Президент РФ наградил 22 смоленских медика за борьбу с коронавирусом. Фото: скриншот static.kremlin.ru.

Президент РФ наградил 22 смоленских медика за борьбу с коронавирусом. Фото: скриншот static.kremlin.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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