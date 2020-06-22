В Смоленске машина снесла столб
В салоне машины находилась компания подростков – соцсети
В Смоленске машина снесла столб. Фото: паблик «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.
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В Смоленске машина на скорости слетела с дороги и снесла столб. Фотографию с места происшествия опубликовал паблик «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.
ДТП произошло утром в воскресенье, 21 июня, в районе Алтуховки.
Администраторы паблика сообщают, что в машине находилась компания подростков. Какие травмы получили водитель и пассажиры не сообщается.
Ранее "КП" писала, что в регионе увеличили число патрулей на улицах. Каждые сутки на дежурство выходят 350 полицейских и около 95 представителей Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU