24 июня в Смоленске прогремит праздничный салют

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:43:02+03:00

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24 июня в небе над Смоленском прогремит праздничный салют. Залпы установок и орудий будут произведены с одной позиции, оборудованной на стадионе «Спартак». Жителям столицы региона из-за сложной ситуации по коронавирусу рекомендовали смотреть салют из дома.

Кроме того, на ряде улиц в столице региона будет ограничено движение транспорта. Временные знаки на время проведения салюта появятся на Дзержинского (от пересечения с улицей Нахимова до дома № 22), Пушкина (от пересечения с улицей Дзержинского до дома № 24), Пржевальского (от пересечения с улицей Карла Маркса до стадиона «Спартак»), Бакунина (от пересечения с улицей Пржевальского до дома № 10 Б), по переулку Воровского.

Начало салюта в 22.00.

Ранее "КП" писала, что парад Победы проведут без ветеранов. В торжестве примут участие только военнослужащие.

ИСТОЧНИК KP.RU