2020-06-22T10:53:50+03:00
Общество

Стали известные новые данные по коронавирусу в Смоленской области

Заболевших в регионе выявляют гораздо меньше
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Стали известные новые данные по коронавирусу в Смоленской области. Фото: из архива администрации Смоленской области.Стали известные новые данные по коронавирусу в Смоленской области. Фото: из архива администрации Смоленской области.
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Столичный Оперативный штаб опубликовал свежие данные по коронавирусу в Смоленской области. Согласно статистике, болеть в регионе стали гораздо меньше. По данным на 22 июня, за сутки вирус обнаружен у 44 человек, летальных исходов нет. Выздоровел 1 человек.

За все время наблюдений выявлено 4252 случая Covid-19, 1869 выздоровели, 59 скончались от осложнений.

Ранее региональный Оперативный штаб сообщал, что в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 3735 человек, из них 2762 - в режиме самоизоляции, 973 - в стационаре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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