На трассе под Смоленском автоледи сбила велосипедиста
Пожилой мужчина ехал по краю проезжей части
На трассе под Смоленском автоледи сбила велосипедиста. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Смоленской области.
Изменить размер текста:
В Смоленском районе сбили пожилого мужчину на велосипеде, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло на 1-м км автодороги «Смоленск-Стабна-Фефелово» около 12.10 21 июня.
45-летняя водитель Datsun on-DO выезжала на дорогу с прилегающей территории. В результате ДТП 60-летний велосипедист получил травмы.
Ранее в Смоленске белая иномарка на скорости протаранила столб. В соцсетях утверждают, что в машине находилась компания подростков.
ИСТОЧНИК KP.RU