22 Июнь 2020 2020-06-22T12:01:43+03:00

На трассе под Смоленском автоледи сбила велосипедиста. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Смоленской области.

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В Смоленском районе сбили пожилого мужчину на велосипеде, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло на 1-м км автодороги «Смоленск-Стабна-Фефелово» около 12.10 21 июня.

45-летняя водитель Datsun on-DO выезжала на дорогу с прилегающей территории. В результате ДТП 60-летний велосипедист получил травмы.

Ранее в Смоленске белая иномарка на скорости протаранила столб. В соцсетях утверждают, что в машине находилась компания подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU