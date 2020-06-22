Пять сельских ДК отремонтируют в Смоленской области

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:36:39+03:00

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Пять сельских Домов культуры отремонтируют в Смоленской области, сообщил начальник Департамента по культуре Михаил Ивушин на совещании в администрации региона. Капитальный ремонт учреждений запланирован в Духовщинском, Краснинском, Рославльском, Сычевском и Холм-Жирковском районах. На эти цели выделено 34 млн рублей.

– Дома культуры планируется отремонтировать в срок до 1 сентября 2020 года, – сообщил глава профильного департамента. – Работы ведутся в сроки, установленные контрактами, по отдельным объектам – с опережением графика.

Также в поселке Каспля Смоленского района будет построен крытый павильон для проведения культурно-массовых мероприятий, что также позволит увеличить количество детских кружков, и, в целом, создать более комфортные условия, как для посетителей, так и для самих работников учреждений культуры.

Ранее в Ельнинском районе открыли обновленный сельский дом культуры. В здании не было ремонта полвека.

ИСТОЧНИК KP.RU