22 Июнь 2020 2020-06-22T16:59:35+03:00

Спрос на поездки в поездах дальнего следования вырос вдвое по сравнению с маем. Фото: пресс-служба МЖД.

Изменить размер текста: A A

Спрос на билеты в поезда дальнего следования продолжает расти. В мае холдинг «РЖД» возобновил глубину продаж проездных документов в 90 суток, что позволило пассажирам планировать путешествия летом и покупать билеты заблаговременно. В конце мая пассажиры оформляли в среднем около 100 тысяч билетов в сутки. На сегодня количество реализуемых проездных документов выросло вдвое – до 200 тысяч в сутки, сообщили в пресс-службе компании.

Это связано с постепенным снятием ограничений, установленных субъектами РФ в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, и стартом российского туристического сезона.

Большинство проездных документов (37 %) куплены на поезда в сообщении с Черноморским побережьем и курортами Северного Кавказа. Порядка 32 % билетов пассажиры оформили на поезда в сообщении с Москвой, еще 31 % – на поезда, курсирующие в сообщении с регионами.

Учитывая быстрые темпы восстановления спроса пассажиров на покупку билетов, холдинг «РЖД» принял решение о возобновлении движения еще ряда поездов.

В ближайшее время в расписании будут восстановлены более 70 поездов дальнего следования, включая 12 поездов «Сапсан» и 59 поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»). Из них 36 поездов назначены на южные направления, они будут доставлять россиян к курортам Черноморского побережья и Северного Кавказа. Многие поезда увеличат периодичность курсирования.

Приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.

Напомним, в поездах дальнего следования принимаются все меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров в период пандемии. В соответствии с рекомендациями санитарных врачей, вагоны проходят тщательную дезинфекцию в депо. В пути следования поездная бригада осуществляет уборку вагона не менее 4 раз в сутки с применением дезинфицирующих средств. Обеззараживание воздуха происходит за счет ультрафиолетовых ламп, установленных под крышей вагона. Они абсолютно безопасны для пассажиров и скрыты от их глаз. Все постельные принадлежности, включая матрасы и подушки, проходят специальную дезинфекцию. В поездах начали работу вагоны-рестораны, в которых также соблюдаются все требования санитарных врачей по обслуживанию пассажиров.

Во всех поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных инфракрасных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров в пути следования (не менее 2 раз в сутки). Обратившись к проводнику, пассажиры могут приобрести индивидуальные средства защиты: маски, перчатки и санитайзеры.

Если кто-то из пассажиров в пути почувствует недомогание или у него будет повышена температура тела, на ближайшей станции к нему пригласят медицинских работников. До прибытия врачей поездная бригада будет соблюдать все инструкции и меры предосторожности согласно установленному регламенту.

ИСТОЧНИК KP.RU