2020-06-23T07:58:47+03:00
Общество

КВЦ в Вязьме открыл двери после ремонта

В культурно-выставочном центре планируют проводить выставки, концерты, также заработает кафетерий
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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КВЦ в Вязьме открыл двери после ремонта. Фото: администрация Смоленской области.КВЦ в Вязьме открыл двери после ремонта. Фото: администрация Смоленской области.
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КВЦ в Вязьме открыл двери после ремонта, сообщает администрация региона. После того, как компания-подрядчик в рамках гарантийных обязательств устранит выявленные недочеты, касающиеся благоустройства территории и внутренней отделки здания, объект будет принят на баланс муниципалитета.

В культурно-выставочном центре планируют проводить выставки, концерты, также заработает кафетерий. Ранее там состоялось награждение лауреатов премии «Ученик года – 2020», также поздравили с профессиональным праздником медицинских работников.

- Создание данного Центра – это, в том числе, еще один шаг к тому, чтобы дать дополнительную возможность молодежи развиваться. Чем больше будет подобных возможностей, тем больше молодых людей смогут проявить себя и реализовать свой творческий потенциал на благо родного города, района, области и страны, в целом, - сказал губернатор Алексей Островский во время рабочего визита в муниципалитет.

Ранее стало известно, что в Смоленской области отремонтируют 5 Домов культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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