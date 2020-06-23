2020-06-23T08:06:43+03:00
Общество

В Смоленске перенесли время проведения салюта Победы

Увидеть праздничные залпы жители столицы региона смогут на час позже
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске перенесли время проведения салюта Победы. Фото: pixabay.com.В Смоленске перенесли время проведения салюта Победы. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске перенесли время проведения салюта Великой Победы. По информации военного Гарнизона, согласно приказу Министра обороны РФ артиллерийский салют будет произведён 24 июня не в 22.00, а в 23.00.

Ранее «КП» писала, «стрелять» планируют со стадиона «Спартак». В связи с проведение мероприятия в городе будут перекрыты ряд улиц. Смолян просят соблюдать меры предосторожности и избегать мест массового скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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