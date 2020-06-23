2020-06-23T08:15:23+03:00
Общество

Новые трамвайные рельсы на улице Николаева в Смоленска изменили траекторию

Путь для электротранспорта показали с высоты птичьего полета
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Новые трамвайные рельсы на улице Николаева в Смоленска изменили траекторию. Фото: ВКонтакте.Новые трамвайные рельсы на улице Николаева в Смоленска изменили траекторию. Фото: ВКонтакте.
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Новые трамвайные рельсы на улице Николаева в Смоленска изменили траекторию. После перекрестка с проспектом Гагарина и улицей Урицкого появляется плавный поворот. Измененный путь для электротранспорта, сделанный с высоты птичьего полета, показал паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте.

Ранее КП» писала, что на улице вырубили деревья, представляющие опасность для пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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