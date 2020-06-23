Новые трамвайные рельсы на улице Николаева в Смоленска изменили траекторию
Путь для электротранспорта показали с высоты птичьего полета
Новые трамвайные рельсы на улице Николаева в Смоленска изменили траекторию. Фото: ВКонтакте.
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Новые трамвайные рельсы на улице Николаева в Смоленска изменили траекторию. После перекрестка с проспектом Гагарина и улицей Урицкого появляется плавный поворот. Измененный путь для электротранспорта, сделанный с высоты птичьего полета, показал паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте.
Ранее КП» писала, что на улице вырубили деревья, представляющие опасность для пешеходов.
ИСТОЧНИК KP.RU