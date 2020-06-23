2020-06-23T10:16:29+03:00
Общество

Движение транспорта ограничат в центре Смоленска на два дня

Автобусы будут перевозить пассажиров по улице Большая Советская
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Движение транспорта ограничат в центре Смоленска на два дня. Фото: pixabay.com.Движение транспорта ограничат в центре Смоленска на два дня. Фото: pixabay.com.
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Движение транспорта ограничат в центре Смоленска на два дня, сообщает комитет по информационной политике администрации города.

С 20.00 23 июня до 15.00 24 июня будет ограничено движение транспортных средств по улицам Октябрьской Революции (от Пржевальского до Коммунистической), Коммунистической (от Б.Советской до Октябрьской Революции), Карла Маркса, Глинки, Маяковского, Коненкова, Кирилла и Мефодия, Ленина, Пржевальского (от дома 1 до дома 9)

А 24 июня с 7.00 до 23.00 прекратится движение транспорта по улицам Глинки, Коненкова, Маяковского, Кирилла и Мефодия, Карла Маркса, Коммунистической (от дома 2 до дома 16), Октябрьской Революции (от дома 1 до Пржевальского), Пржевальского (от Коненкова до Кирилла и Мефодия).

Автобусы №21н будут перевозить пассажиров по Большой Советской (в прямом и обратном направлениях).

Ранее в Смоленске показали, как новые трамвайные рельсы на улице Николаева изменили траекторию. После перекрестка с проспектом Гагарина и улицей Урицкого появился плавный поворот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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