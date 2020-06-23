23 Июнь 2020 2020-06-23T14:52:08+03:00

В Смоленской области отремонтируют в два раза больше дворов. Фото: из архива администрации Смоленска.

88 территорий и 39 общественных пространств приведут в порядок за счет сэкономленных средств

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В 2020 году в Смоленской области отремонтируют в два раза больше дворов. Планировалось привести в порядок 44 территории, а сделаны будут 98 дворов и 39 общественных пространств. Увеличение количества объектов стало возможно благодаря экономии средств.

При этом сама процедура имеет ряд особенностей - деньги за работу подрядчику будут выплачиваться поэтапно, что позволит снизить риски недобросовестного отношения к работе. А перед выкладкой асфальта с него возьмут пробу. Если состав будет соответствовать заявленным стандартам, подрядчик сможет продолжить работу.

О том, какие еще требования предъявили подрядчику, можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU