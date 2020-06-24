На улице Николаева в Смоленске заменили коммуникации
На четном участке дороги начался новый этап работ
На улице Николаева в Смоленске заменили коммуникации. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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На улице Николаева в Смоленске заменили коммуникации. На четном участке дороги - от улицы Багратиона до 2-го Краснинского переулка - начался новый этап работ.
- Строители с помощью фрезы срезали старый асфальт - это необходимо для дальнейшего обустройства основания дороги и последующей укладки нового асфальта, - сообщили в администрации.
Ранее «КП» писал, что новые трамвайные рельсы на улице Николаева в Смоленска изменили траекторию. Перепланировка произошла на участке около «Гамаюна».
ИСТОЧНИК KP.RU