24 Июнь 2020 2020-06-24T06:28:34+03:00

На улице Николаева в Смоленске заменили коммуникации. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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На улице Николаева в Смоленске заменили коммуникации. На четном участке дороги - от улицы Багратиона до 2-го Краснинского переулка - начался новый этап работ.

- Строители с помощью фрезы срезали старый асфальт - это необходимо для дальнейшего обустройства основания дороги и последующей укладки нового асфальта, - сообщили в администрации.

Ранее «КП» писал, что новые трамвайные рельсы на улице Николаева в Смоленска изменили траекторию. Перепланировка произошла на участке около «Гамаюна».

ИСТОЧНИК KP.RU