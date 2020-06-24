2020-06-24T09:13:27+03:00
Общество

В Смоленске показали проект благоустройства двора на улице 25 Сентября

Строители обновят территорию сразу у четырех домов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске показали проект благоустройства двора на улице 25 Сентября. Фото: администрация г. Смоленска.В Смоленске показали проект благоустройства двора на улице 25 Сентября. Фото: администрация г. Смоленска.
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Дизайнеры разработали проект благоустройства двора на улице 25 Сентября в Смоленске. Строители обновят территорию у четырех домов - №№38, 38 к1, 40, 42.

Планируется заменить асфальт, выложить брусчаткой пешеходные дорожки, установить скамейки и урны, благоустроить зеленые зоны, а также установить новые светильники.

- Перед укладкой асфальта материалы пройдут специальную проверку, - сообщили в городской администрации. – Только после экспертизы подрядчик имеет право его укладывать.

Ранее в столице региона показали проект обновления сквера имени Юрия Гагарина. Территорию будут благоустраивать вместе с участком через дорогу. Центром притяжения сквера станет новый арт-объект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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