Мошенник под видом соцработника обманул пожилую смолянку
Мошенник под видом соцработника обманул пожилую смолянку: неизвестный пришел домой к 67-летней женщине и рассказал старушке о псевдовыплате в размере 140 тысяч рублей. При этом, мужчина пояснил, что главным условием предоставления меры соцподдержки является оплата налога в размере 20 тысяч рублей.
Старушка поверила незнакомцу и отдала деньги. Уходя тот сказал, что выплата придет на неделе, но денег смолянка так и не дождалась. Поняв, что ее обманули, обратилась в полицию.
Полицейские возбудили уголовное дело.
Ранее в Смоленской области у прихожанки храма украли телефон. Подозреваемый взял пакет, который женщина оставила на скамейке, чтобы подойти к иконостасу.
ИСТОЧНИК KP.RU