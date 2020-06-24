2020-06-24T12:16:59+03:00
Общество

Мошенник под видом соцработника обманул пожилую смолянку

Мужчина пообещал пособие в размере 140 тысяч рублей, после оплаты налога наличными
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Полицейские просят пожилых смолян быть бдительными в общении с незнакомыми людьми. Фото: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.Полицейские просят пожилых смолян быть бдительными в общении с незнакомыми людьми. Фото: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.
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Мошенник под видом соцработника обманул пожилую смолянку: неизвестный пришел домой к 67-летней женщине и рассказал старушке о псевдовыплате в размере 140 тысяч рублей. При этом, мужчина пояснил, что главным условием предоставления меры соцподдержки является оплата налога в размере 20 тысяч рублей.

Старушка поверила незнакомцу и отдала деньги. Уходя тот сказал, что выплата придет на неделе, но денег смолянка так и не дождалась. Поняв, что ее обманули, обратилась в полицию.

Полицейские возбудили уголовное дело.

Ранее в Смоленской области у прихожанки храма украли телефон. Подозреваемый взял пакет, который женщина оставила на скамейке, чтобы подойти к иконостасу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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