2020-06-25T07:48:08+03:00
Общество

Праздничный салют в Смоленске попал на видео

Фейерверк стал финальным аккордом празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Праздничный салют в Смоленске попал на видео. Фото: pixabay.com.Праздничный салют в Смоленске попал на видео. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске отгремел праздничный салют в честь Великой Победы. Залпы салютных установок и артиллерийских орудий произвели с одной позиции - на стадионе «Спартак». Благодаря хорошей погоде фейерверк смогли увидеть жители всех районов города.

Ранее в столице региона прошел парад Великой Победы. В торжестве участвовали не только военнослужащие, сотни жителей пришли посмотреть на праздник воочию. Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. Подробнее о параде в репортаже «Комсомолки».

Праздничный салют в Смоленске попал на видео.Видео: паблик «Смоленск» ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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