Праздничный салют в Смоленске попал на видео
В Смоленске отгремел праздничный салют в честь Великой Победы. Залпы салютных установок и артиллерийских орудий произвели с одной позиции - на стадионе «Спартак». Благодаря хорошей погоде фейерверк смогли увидеть жители всех районов города.
Ранее в столице региона прошел парад Великой Победы. В торжестве участвовали не только военнослужащие, сотни жителей пришли посмотреть на праздник воочию. Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. Подробнее о параде в репортаже «Комсомолки».
Праздничный салют в Смоленске попал на видео.Видео: паблик «Смоленск» ВКонтакте.! другой источник
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