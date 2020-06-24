2020-06-24T13:56:51+03:00
Общество

В Смоленске прошел парад Победы

Юбилейное торжество состоялось с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических требований
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске прошел парад Победы.В Смоленске прошел парад Победы.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Изменить размер текста:

В Смоленске прошел парад Победы. Юбилейное торжество состоялось с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических требований из-за пандемии: смолянам, решившим посмотреть шествие военнослужащих и техники воочию, измеряли температуру, выдавали маски, дезинфицировали руки и только тогда пропускали через пост.

В Смоленске прошел парад Победы. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленске прошел парад Победы.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Юным зрителям вручали значки с символикой 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В Смоленске прошел парад Победы. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленске прошел парад Победы.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Отметим, пришедших на праздник было не много.

В Смоленске прошел парад Победы. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленске прошел парад Победы.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Большинство зрителей разошлись после торжественной части, ведь центральный парк из-за угрозы распространения коронавируса по-прежнему закрыт, а массовые мероприятия отменены.

В Смоленске прошел парад Победы. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленске прошел парад Победы.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Напомним, праздничный салют по случаю юбилея Победы состоится в 23.00.

Читай также:

Серия акций и флешмобов пройдет 24 июня в Смоленске (подробнее).

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в Смоленске.Виктория НИКОЛЬСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске прошел парад Победы
Мошенник под видом соцработника обманул пожилую смолянку
В Смоленской области запускают первую линию льнозавода
В Смоленске показали проект благоустройства двора на улице 25 Сентября
Новый арт-объект появился в Сафонове
В Смоленске экс-замначальника депздрава задержан за взятку
На улице Николаева в Смоленске заменили коммуникации
В Смоленской области ввели микрозаймы под 0% годовых
В Смоленске проверили качество питания в детских садах
В Смоленской области отремонтируют в два раза больше дворов
Серия акций и флешмобов пройдет 24 июня в Смоленске
Смоленская спортивная школа получит новое оборудование и тренажеры
В Смоленской области от коронавируса умер уже 61 человек
Движение транспорта ограничат в центре Смоленска на два дня
Парк Соловьиная роща в Смоленске обработают от клещей
Новые трамвайные рельсы на улице Николаева в Смоленска изменили траекторию
В Смоленске перенесли время проведения салюта Победы
КВЦ в Вязьме открыл двери после ремонта
Спрос на поездки в поездах дальнего следования вырос вдвое по сравнению с маем
В Смоленске прясла участка крепостной стены восстановят до конца года
«Квадра» закончила ремонт теплосетей на улице Твардовского в Смоленске
Пять сельских ДК отремонтируют в Смоленской области
На трассе под Смоленском автоледи сбила велосипедиста
Стали известные новые данные по коронавирусу в Смоленской области
24 июня в Смоленске прогремит праздничный салют
Велосипедные пандусы сделали на двух улицах в Смоленске
В Смоленске машина снесла столб
Президент РФ наградил 22 смоленских медика за борьбу с коронавирусом
Музей современного искусства может появиться в Смоленске