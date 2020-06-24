24 Июнь 2020 2020-06-24T13:56:51+03:00

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В Смоленске прошел парад Победы. Юбилейное торжество состоялось с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических требований из-за пандемии: смолянам, решившим посмотреть шествие военнослужащих и техники воочию, измеряли температуру, выдавали маски, дезинфицировали руки и только тогда пропускали через пост.

В Смоленске прошел парад Победы.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Юным зрителям вручали значки с символикой 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В Смоленске прошел парад Победы.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Отметим, пришедших на праздник было не много.

В Смоленске прошел парад Победы.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Большинство зрителей разошлись после торжественной части, ведь центральный парк из-за угрозы распространения коронавируса по-прежнему закрыт, а массовые мероприятия отменены.

В Смоленске прошел парад Победы.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Напомним, праздничный салют по случаю юбилея Победы состоится в 23.00.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1440" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/786812" frameborder="0"></iframe> Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в Смоленске.Виктория НИКОЛЬСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU