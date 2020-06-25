В Смоленске представили миниатюрные копии крепостной стены
Экспозиция размещена в башнях Маховая и Громовая
В Смоленске представили миниатюрные копии крепостной стены. Фото: администрация г. Смоленска.
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В Смоленске представили миниатюрные копии крепостной стены. Панорамная съемка сделана с высоты птичьего полета. Увидеть уникальный памятник древнерусского оборонного зодчества и объект культурного наследия федерального значения в миниатюрах, можно посетив башни Маховая и Громовая.
В Смоленске представили миниатюрные копии крепостной стены. Фото: администрация г. Смоленска.
Ранее «КП» писала о ходе реконструкции крепостной стены. К концу 2020 года «под ключ» сдадут восточную часть памятника.
ИСТОЧНИК KP.RU