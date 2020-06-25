25 Июнь 2020 2020-06-25T08:09:01+03:00

В Смоленске представили миниатюрные копии крепостной стены. Фото: администрация г. Смоленска.

Экспозиция размещена в башнях Маховая и Громовая

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В Смоленске представили миниатюрные копии крепостной стены. Панорамная съемка сделана с высоты птичьего полета. Увидеть уникальный памятник древнерусского оборонного зодчества и объект культурного наследия федерального значения в миниатюрах, можно посетив башни Маховая и Громовая.

В Смоленске представили миниатюрные копии крепостной стены. Фото: администрация г. Смоленска.

Ранее «КП» писала о ходе реконструкции крепостной стены. К концу 2020 года «под ключ» сдадут восточную часть памятника.

ИСТОЧНИК KP.RU