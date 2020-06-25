2020-06-25T08:09:01+03:00
Общество

В Смоленске представили миниатюрные копии крепостной стены

Экспозиция размещена в башнях Маховая и Громовая
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске представили миниатюрные копии крепостной стены. Фото: администрация г. Смоленска.В Смоленске представили миниатюрные копии крепостной стены. Фото: администрация г. Смоленска.
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В Смоленске представили миниатюрные копии крепостной стены. Панорамная съемка сделана с высоты птичьего полета. Увидеть уникальный памятник древнерусского оборонного зодчества и объект культурного наследия федерального значения в миниатюрах, можно посетив башни Маховая и Громовая.

В Смоленске представили миниатюрные копии крепостной стены. Фото: администрация г. Смоленска.

В Смоленске представили миниатюрные копии крепостной стены. Фото: администрация г. Смоленска.

Ранее «КП» писала о ходе реконструкции крепостной стены. К концу 2020 года «под ключ» сдадут восточную часть памятника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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