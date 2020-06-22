2020-06-22T15:53:42+03:00
Общество

В Смоленске прясла участка крепостной стены восстановят до конца года

«Под ключ» сдадут восточную часть стены
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске прясла участка крепостной стены восстановят до конца года. Фото: из архива издания.В Смоленске прясла участка крепостной стены восстановят до конца года. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске прясла восточного участка крепостной стены и на территории Лопатинского сада планируют восстановить до конца 2020 года, сообщил руководитель Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) Алексей Меньшов.

– На сегодняшний день мы ждем подтверждения от Министерства культуры о выделении оставшегося финансирования в размере около миллиарда рублей – эти средства пойдут на реставрацию всех оставшихся участков стены, – сообщил глава АУИПИК, отметив, что проблем, связанных с восстановлением памятника нет.

Ранее «КП» писала, что Смоленщина получила на проведение реставрационных работ 1,3 млрд рублей из средств федерального бюджета.

Также городские власти рассказывали, как памятник планируют использовать в дальнейшем. Например, что башню "Орел" хотят переделать под хостел, а рядом с ним может появиться новый парк с площадкой для демонстрации реконструкций. На территории Королевского бастиона планируют разместить несколько артобъектов – пушки, отдельные башни стены – с их описанием, а также открытую сцену и уютное кафе у воды. А в районе музея ВОВ - Музей современного искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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