25 Июнь 2020 2020-06-25T11:28:37+03:00

Более 130 км путей отремонтировано в Смоленской области. Фото: пресс-служба МЖД.

В регионе проходит ремонтно-путевая кампания 2020 года

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В Смоленском регионе МЖД продолжается ремонтно-путевая кампания 2020 года. С апреля текущего года в Смоленской области железнодорожниками проведена выправка и текущий ремонт 137 км железнодорожного полотна (более 40% от запланированного объема) и заменено 17 стрелочных переводов (90% от плана), сообщает пресс-служба компании.

Работы направлены на обеспечение безопасности и надежности функционирования железнодорожной инфраструктуры.

Ремонтно-путевая кампания проводится в период специальных технологических «окон», что позволяет свести к минимуму корректировки в графике движения поездов дальнего следования и пригородного сообщения.

Завершить работы в Смоленском регионе МЖД планируют к 1 ноября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU