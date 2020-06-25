2020-06-25T11:28:37+03:00
Общество

Более 130 км путей отремонтировано в Смоленской области

В регионе проходит ремонтно-путевая кампания 2020 года
Поделиться:
Более 130 км путей отремонтировано в Смоленской области. Фото: пресс-служба МЖД.Более 130 км путей отремонтировано в Смоленской области. Фото: пресс-служба МЖД.
Изменить размер текста:

В Смоленском регионе МЖД продолжается ремонтно-путевая кампания 2020 года. С апреля текущего года в Смоленской области железнодорожниками проведена выправка и текущий ремонт 137 км железнодорожного полотна (более 40% от запланированного объема) и заменено 17 стрелочных переводов (90% от плана), сообщает пресс-служба компании.

Работы направлены на обеспечение безопасности и надежности функционирования железнодорожной инфраструктуры.

Ремонтно-путевая кампания проводится в период специальных технологических «окон», что позволяет свести к минимуму корректировки в графике движения поездов дальнего следования и пригородного сообщения.

Завершить работы в Смоленском регионе МЖД планируют к 1 ноября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смоленская прокуратура проверит информацию об избиении школьницы
Сотрудники смоленского колхоза не получили более миллиона рублей
Более 130 км путей отремонтировано в Смоленской области
42 новых случая Covid-19 выявили в Смоленской области
В Рославле автобус сбил пешехода
В Гагарине избили 15-летнюю девочку-подростка
В Смоленске обсудили порядок проведения ЕГЭ
В Смоленске представили миниатюрные копии крепостной стены
Праздничный салют в Смоленске попал на видео
В Смоленске прошел парад Победы
Мошенник под видом соцработника обманул пожилую смолянку
В Смоленской области запускают первую линию льнозавода
В Смоленске показали проект благоустройства двора на улице 25 Сентября
Новый арт-объект появился в Сафонове
В Смоленске экс-замначальника депздрава задержан за взятку
На улице Николаева в Смоленске заменили коммуникации
В Смоленской области ввели микрозаймы под 0% годовых
В Смоленске проверили качество питания в детских садах