2020-06-25T12:53:10+03:00
Общество

Смоленская прокуратура проверит информацию об избиении школьницы

Следователи будут выяснять причины случившегося
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленская прокуратура проверит информацию об избиении школьницы. Фото: из архива УМВД России по Смоленской области.Смоленская прокуратура проверит информацию об избиении школьницы. Фото: из архива УМВД России по Смоленской области.
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Смоленская прокуратура проверит информацию об избиении школьницы, сообщил официальный представитель ведомства Александр Боровиков. Следователи будут выяснять причины случившегося, а также доводы, которые сообщаются в ряде региональных СМИ.

Напомним, ранее «КП» писала, что на 15-летнюю девушку-подростка в Гагарине напали сверстницы. Все происходящее молодежь снимала на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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