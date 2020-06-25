2020-06-25T17:33:41+03:00
Общество

Центр помощи гражданам запустил новый видеопроект #НамЗдесьЖить

Актёр и КВНщик Максим Киселёв еженедельно будет рассказывать о происходящем в городе Смоленске
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Фото: smolensk.er.ru.Фото: smolensk.er.ru.
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Центр помощи гражданам запустил новый видеопроект #НамЗдесьЖить. Актёр и КВНщик Максим Киселёв еженедельно будет рассказывать о происходящем в городе Смоленске

#НамЗдесьЖить – это интервью, новости, актуальные проблемы.

Первый выпуск проекта можно посмотреть в официальных аккаунтах Центра помощи гражданам «Единой России» в социальных сетях.

В новом видео Максим Киселёв разбирается, законны ли наливайки, какие требования установлены к ним и что думают по этому поводу смоляне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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