Центр помощи гражданам запустил новый видеопроект #НамЗдесьЖить
Актёр и КВНщик Максим Киселёв еженедельно будет рассказывать о происходящем в городе Смоленске
Фото: smolensk.er.ru.
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Центр помощи гражданам запустил новый видеопроект #НамЗдесьЖить. Актёр и КВНщик Максим Киселёв еженедельно будет рассказывать о происходящем в городе Смоленске
#НамЗдесьЖить – это интервью, новости, актуальные проблемы.
Первый выпуск проекта можно посмотреть в официальных аккаунтах Центра помощи гражданам «Единой России» в социальных сетях.
В новом видео Максим Киселёв разбирается, законны ли наливайки, какие требования установлены к ним и что думают по этому поводу смоляне.
ИСТОЧНИК KP.RU