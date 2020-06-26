2020-06-26T08:04:59+03:00
Общество

В парке Смоленска появится новый аттракцион

Конструкция представляет собой дом, в котором все перевернуто вверх тормашками
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В парке Смоленска появится новый аттракцион. Фото: администрация г. Смоленска.В парке Смоленска появится новый аттракцион. Фото: администрация г. Смоленска.
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В парке Смоленска появится новый аттракцион. Металлическая конструкция получила название «перевернутый дом». Предполагается, что внутри все будет перевернуто вверх тормашками.

- Смоляне смогут делать необычные фотографии и запечатлеть себя или своих друзей гуляющими по потолку, - сообщили в пресс-службе администрации г. Смоленска.

Ранее в парковой части вдоль улицы Дзержинского начался ремонт. Рабочие демонтируют клумбы и снимают асфальт. Сквер будет обновлен в рамках программы "Комфортная городская среда".

ИСТОЧНИК KP.RU

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