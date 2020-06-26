В парке Смоленска появится новый аттракцион
Конструкция представляет собой дом, в котором все перевернуто вверх тормашками
В парке Смоленска появится новый аттракцион. Фото: администрация г. Смоленска.
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В парке Смоленска появится новый аттракцион. Металлическая конструкция получила название «перевернутый дом». Предполагается, что внутри все будет перевернуто вверх тормашками.
- Смоляне смогут делать необычные фотографии и запечатлеть себя или своих друзей гуляющими по потолку, - сообщили в пресс-службе администрации г. Смоленска.
Ранее в парковой части вдоль улицы Дзержинского начался ремонт. Рабочие демонтируют клумбы и снимают асфальт. Сквер будет обновлен в рамках программы "Комфортная городская среда".
ИСТОЧНИК KP.RU