2020-06-25T13:57:51+03:00
Общество

Сквер вдоль улицы Дзержинского в Смоленске начали ремонтировать

Рабочие демонтируют клумбы и снимают асфальт
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Сквер вдоль улицы Дзержинского начали ремонтировать в Смоленске. Фото: Виктория Никольская.Сквер вдоль улицы Дзержинского начали ремонтировать в Смоленске. Фото: Виктория Никольская.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Сквер вдоль улицы Дзержинского начали ремонтировать в Смоленске, сообщает «КП-Смоленск». Работы ведутся в районе каскадного водопада – рабочие демонтируют старые клумбы и снимают старый асфальт. Место работ огорожено предупредительными лентами.

Напомним, в 2020 году в столице региона планируют обновить участок от памятника Федору Коню до нового Колеса обозрения. В рамках благоустройства общественной территории запланирован ремонт каскадного водопада, строительство смотровой площадки и устройство подсветки на участке крепости. Вдоль пешеходной зоны будут отремонтированы лавочки и урны, оформлены деревья, местами уложена брусчатка. Кроме того, парк украсит новый арт-объект.

Ранее «КП» писал, что ход благоустройства будут жестко контролировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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