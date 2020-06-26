26 Июнь 2020 2020-06-26T08:39:15+03:00

В Смоленске снесут незаконный ларек и парковочное место. Фото: администрация г. Смоленска.

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В Смоленске снесут незаконный ларек и парковочное место, сообщает городская администрация. Проверка показала, что владельцы объектов незаконно заняли территории.

- Два неправомерно размещенных некапитальных сооружения – нестационарный торговый объект и ограждающее сооружение в виде троса, натянутого между металлическим столбиками расположены у дома №17 по улице Ким и возле дома №17 в микрорайоне Королевка, - сообщили в пресс-службе администрации Смоленска.

Владельцев объектов просят демонтировать их до 4 июля, в противном случае они будут убраны сотрудниками специализированной организации.

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ИСТОЧНИК KP.RU