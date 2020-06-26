За сутки мошенники обманули смолян на 1,1 млн рублей

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:06:15+03:00

Неизвестные представлялись сотрудниками банка и продавцами предметов и услуг в интернете

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За сутки мошенники обманули смолян на сумму более 1,1 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Неизвестные представлялись сотрудниками банка и продавцами предметов и услуг в интернете.

Доверчивые смоляне предоставляли данные своих карт и переводили деньги в качестве предоплаты за товар, а в одном из случаев 76 тысяч рублей были списаны неизвестным через сайт-двойник.

По всем случаям мошенничества проводятся проверки. Возбуждены уголовные дела. Выйти на след преступников пока не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU