2020-06-26T09:06:15+03:00
Происшествия

За сутки мошенники обманули смолян на 1,1 млн рублей

Неизвестные представлялись сотрудниками банка и продавцами предметов и услуг в интернете
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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За сутки мошенники обманули смолян на 1,1 млн рублей. Фото: pixabay.com.За сутки мошенники обманули смолян на 1,1 млн рублей. Фото: pixabay.com.
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За сутки мошенники обманули смолян на сумму более 1,1 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Неизвестные представлялись сотрудниками банка и продавцами предметов и услуг в интернете.

Доверчивые смоляне предоставляли данные своих карт и переводили деньги в качестве предоплаты за товар, а в одном из случаев 76 тысяч рублей были списаны неизвестным через сайт-двойник.

По всем случаям мошенничества проводятся проверки. Возбуждены уголовные дела. Выйти на след преступников пока не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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