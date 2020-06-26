За сутки мошенники обманули смолян на 1,1 млн рублей
За сутки мошенники обманули смолян на сумму более 1,1 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Неизвестные представлялись сотрудниками банка и продавцами предметов и услуг в интернете.
Доверчивые смоляне предоставляли данные своих карт и переводили деньги в качестве предоплаты за товар, а в одном из случаев 76 тысяч рублей были списаны неизвестным через сайт-двойник.
По всем случаям мошенничества проводятся проверки. Возбуждены уголовные дела. Выйти на след преступников пока не удалось.
Читай также:
Сотрудники смоленского колхоза не получили более миллиона рублей. О проблемах в сельхозпредприятии стало известно после анонимной жалобы (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU