2020-06-26T10:22:19+03:00
Общество

Вячеслав Балалаев стал «Почетным гражданином Смоленской области» посмертно

Единогласное решение приняли депутаты регионального парламента
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Вячеслав Балалаев стал «Почетным гражданином Смоленской области» посмертно. Фото: safonovo-admin.ru.Вячеслав Балалаев стал «Почетным гражданином Смоленской области» посмертно. Фото: safonovo-admin.ru.
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Вячеслав Балалаев стал «Почетным гражданином Смоленской области» посмертно. Решение приняли депутаты регионального парламента на заседании областной Думы.

Инициатива о присвоении звания исходила от губернатора Алексея Островского.

Напомним, Вячеслав Ефимович ушел из жизни 20 декабря 2019 года на 70-м году жизни. Большая часть его жизни была связана со Смоленщиной.

Ранее "КП" писала, что в Смоленске увековечат память главы Холм-Жирковского района. Олег Макаров погиб, помогая жильцам горящего дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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