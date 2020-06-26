Вячеслав Балалаев стал «Почетным гражданином Смоленской области» посмертно
Единогласное решение приняли депутаты регионального парламента
Вячеслав Балалаев стал «Почетным гражданином Смоленской области» посмертно. Фото: safonovo-admin.ru.
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Вячеслав Балалаев стал «Почетным гражданином Смоленской области» посмертно. Решение приняли депутаты регионального парламента на заседании областной Думы.
Инициатива о присвоении звания исходила от губернатора Алексея Островского.
Напомним, Вячеслав Ефимович ушел из жизни 20 декабря 2019 года на 70-м году жизни. Большая часть его жизни была связана со Смоленщиной.
Ранее "КП" писала, что в Смоленске увековечат память главы Холм-Жирковского района. Олег Макаров погиб, помогая жильцам горящего дома.
ИСТОЧНИК KP.RU