Смолян просят принять участие в общероссийском голосовании

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:30:17+03:00

Впервые голосование продолжится в течение недели и пройдет со специальными мерами эпидемиологической предосторожности

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25 июня 2020 года началось общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Оно продлится до 1 июля включительно.

Впервые голосование продолжится в течение недели и пройдет со специальными мерами эпидемиологической предосторожности. Все избирательные участки в регионе обеспечены средствами индивидуальной защиты, чтобы можно было безопасно прийти и выразить свою волю.

В числе первых в Смоленской области в голосовании принял участие спикер регионального парламента Игорь Ляхов совместно с супругой.

- Голосуя за поправки в Конституцию Российской Федерации, мы поддерживаем главный закон страны, по которому будут жить будущие поколения, имея социальные гарантии и целостное государство. Международное право уже не обвинит Россию в том, что она не совершала. Наша страна сможет динамично развиваться. Считаю, что голосование по изменению Конституции страны – это дело каждого гражданина. Волеизъявление народа очень важно для принятия основного закона государства, – отметил парламентарий.

Игорь Ляхов призвал смолян не оставаться равнодушными, прийти и проголосовать.

ИСТОЧНИК KP.RU