2020-06-26T11:04:31+03:00
Общество

В Смоленске продолжат проверять чем кормят детей в детских садах

Ранее в двух учреждениях обнаружены нарушения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске продолжат проверять чем кормят детей в детских садах. Фото: smolensk.er.ru.В Смоленске продолжат проверять чем кормят детей в детских садах. Фото: smolensk.er.ru.
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В Смоленске продолжат проверять чем кормят детей в детских садах. Контролировать качество питания будут члены партии «Единая Россия» и ОНФ.

Напомним, что на прошлой неделе глава регионального исполкома ОНФ в Смоленской области Наталия Семенцова и Секретарь Смоленского городского местного отделения «Единой России», заместитель главы города по социальной сфере Тамара Максимчук провели мониторинг качества питания в нескольких детских садах областного центра - «Катюша» и «Солнечный зайчик». В двух учреждениях выявили поставку некачественного картофеля. Замечания направили в областное управление Роспотребнадзора.

Подробнее о проверке детских садов писала «Комсомолка». Почитать экспертное заключение можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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