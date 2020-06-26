В Смоленске продолжат проверять чем кормят детей в детских садах
В Смоленске продолжат проверять чем кормят детей в детских садах. Контролировать качество питания будут члены партии «Единая Россия» и ОНФ.
Напомним, что на прошлой неделе глава регионального исполкома ОНФ в Смоленской области Наталия Семенцова и Секретарь Смоленского городского местного отделения «Единой России», заместитель главы города по социальной сфере Тамара Максимчук провели мониторинг качества питания в нескольких детских садах областного центра - «Катюша» и «Солнечный зайчик». В двух учреждениях выявили поставку некачественного картофеля. Замечания направили в областное управление Роспотребнадзора.
Подробнее о проверке детских садов писала «Комсомолка». Почитать экспертное заключение можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU