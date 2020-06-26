26 Июнь 2020 2020-06-26T11:13:05+03:00

В Вязьме на директора колхоза завели уголовное дело. Фото: СУ СК России по Смоленской области.

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В отношении генерального директора ООО «Колхоз Андрейковский» возбуждено уголовное дело. Глава предприятия подозревается в невыплате зарплаты 13 работникам организации. Сумма ущерба составила около 1,2 млн рублей, сообщает пресс-служба СКР по региону. Люди не получали деньги с августа 2019 года по июнь 2020 года.

Отмечается, что глава предприятия не платил «из корыстной и иной личной заинтересованности». При этом реальная возможность своевременно выплачивать заработную плату у руководителя организации имелась.

О невыплате зарплаты стало известно после анонимного сообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU