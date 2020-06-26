Почти половина заболевших Covid-19 в Смоленской области выздоровели
Почти половина заболевших коронавирусом в Смоленской области выздоровели. В настоящее время Covid-19 подтвержден у 4423 жителей региона (+43 за сутки), 2122 выздоровели (+71 за сутки). Летальных случаев 62.
Носителями инфекции остаются 2239 человек.
По информации регионального Оперативного штаба, под медицинским наблюдением находятся более 3700 человек, из которых 965 находятся в больницах.
Ранее новые лицевые защитные экраны получили медучреждения Смоленска. Помощь оказана второй поликлинике и больнице на Покровке.
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ИСТОЧНИК KP.RU