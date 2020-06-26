26 Июнь 2020 2020-06-26T11:26:23+03:00

Почти половина заболевших Covid-19 в Смоленской области выздоровели. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Число новых случаев заражения значительно уменьшилось, по сравнению с прошлой неделей

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Почти половина заболевших коронавирусом в Смоленской области выздоровели. В настоящее время Covid-19 подтвержден у 4423 жителей региона (+43 за сутки), 2122 выздоровели (+71 за сутки). Летальных случаев 62.

Носителями инфекции остаются 2239 человек.

По информации регионального Оперативного штаба, под медицинским наблюдением находятся более 3700 человек, из которых 965 находятся в больницах.

Ранее новые лицевые защитные экраны получили медучреждения Смоленска. Помощь оказана второй поликлинике и больнице на Покровке.

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ИСТОЧНИК KP.RU